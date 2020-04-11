ЦБ проведет серию вебинаров для информирования о мерах поддержки бизнеса

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Центральный банк РФ проведет серию вебинаров с предпринимателями для информирования бизнес-сообщества о мерах поддержки, реализуемых регулятором.

Об этом говорится в письме руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты, которое было направлено в адрес главы "Опоры России" Александра Калинина (есть в распоряжении ТАСС).

"Банк России планирует проведение периодических вебинаров, направленных на максимально полное и достоверное информирование предпринимательского сообщества о мерах поддержки экономики и граждан, реализуемых Банком России с учетом предложений ведущих бизнес-объединений", - говорится в письме.