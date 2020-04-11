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В Можге началось строительство нового транспортно-пересадочного узла

Общая стоимость строительства составляет 318 млн рублей

ИЖЕВСК, 11 апреля. /ТАСС/. Строители начали возводить в городе Можга в Удмуртии новый транспортно-пересадочный узел, проект реализуется властями республики совместно с Горьковской железной дорогой (ГЖД). Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе главы и кабмина региона.

"Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) началось в Можге - проходят земляные работы, завезены инертные материалы, щебенка, песок. Кроме того, уже обустроены железобетонные лотки ливневой канализации. Это совместный проект Горьковской железной дороги (ГЖД) и Удмуртской Республики. Общая стоимость строительства 318 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что железнодорожный комплекс объединит под одной крышей автостанцию и железнодорожный вокзал и станет точкой пересечения двух ключевых дорог: ГЖД и автомагистрали. Новое здание вокзала будет располагаться с противоположной стороны от действующего, чтобы совместить его с городской автостанцией. "Сегодня пассажиры пользуются зданием, построенным еще в 1916 году, на базе которого в дальнейшем будет организован музейный комплекс", - добавили в пресс-службе.

Как отметил премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов, Можга станет первым городом республики, в котором построят новый транспортно-пересадочный узел с современным вокзалом, за последние десять лет.

Как написал на своей странице в Facebook министр строительства региона Дмитрий Сурнин, на стройках в Удмуртии проводится профилактика коронавирусной инфекции: совершаются ежедневные дезинфицирующие мероприятия помещений, бытовок, вагончиков, где переодеваются люди. Утром и в течение дня организован контроль температуры у сотрудников.

На данный момент в Удмуртии, по данным местных властей, выявлено 13 случаев заражения коронавирусом, троих пациентов ранее после выздоровления выписали из больницы. В регионе действует режим самоизоляции, строительные компании свою деятельность не приостанавливали. Разрешено работать в том числе 120 предприятиям из списка системообразующих, также можно оказывать некоторые виды бытовых услуг на дому.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
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