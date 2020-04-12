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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: в Британии разработают мобильное приложение для помощи в борьбе с коронавирусом

По данным The Sunday Times, пользователи приложения, которые приблизились к инфицированному, смогут получить соответствующее уведомление

ТАСС, 12 апреля. Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании ведет работу по созданию мобильного приложения, способного определять круг лиц, с которыми вступали в контакт зараженные коронавирусом. Об этом 12 апреля сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на правительственные источники.

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По их данным, технологическое подразделение ведомства сотрудничает с компаниями Google и Apple, работа идет быстрыми темпами. В программе будет задействована технология Bluetooth: она позволяет регистрировать контакты между устройствами, находящимися на близком расстоянии. Таким образом пользователи, которые приблизились к инфицированному, смогут получить соответствующее уведомление. Аналогичные приложения уже используются, например, в Сингапуре и Индии.

Британские власти подчеркивают, что технология не должна угрожать безопасности личных данных людей. Оповещения будут анонимными, а информация, полученная при помощи приложения, не будет использоваться полицией для контроля за соблюдением ограничений, связанных с самоизоляцией. В противном случае приложение не получит широкого распространения, а, по словам экспертов, для его эффективности необходимо, чтобы по меньшей мере 60% населения пользовались им.

"Мы думаем, это может стать большим шагом на пути возвращения страны к нормальной жизни", - заявили источники издания в правительстве.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве практически достигло 79 тыс., а количество летальных исходов приблизилось к 10 тыс. В ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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