{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ставрополье на поддержку бизнеса в период пандемии коронавируса направят 3 млрд рублей

Средства пойдут на предоставление налоговых преференций, гарантии для санаторно-курортного комплекса и докапитализацию Фонда микрофинансирования

СТАВРОПОЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят около 3 млрд рублей на поддержку бизнеса в период пандемии. Комплекс мер предусматривает введение налоговых льгот, поддержку санаторно-курортного комплекса, малого и среднего бизнеса, сообщил в воскресенье журналистам министр экономического развития края Сергей Крынин.

"В стоимостном выражении все эти меры для бюджета Ставропольского края на данный момент обойдутся в 3 млрд рублей. На предоставление налоговых преференций - более 1,2 млрд рублей, около 1,5 млрд рублей будет предоставлено на гарантии для санаторно-курортного комплекса, также 300 млн рублей направляем на докапитализацию Фонда микрофинансирования", - сказал он.

Докапитализация краевого Фонда микрофинансирования позволит запустить в регионе специальную программу по микрозаймам для малого и среднего бизнеса, пояснил министр.

По данным краевого управления по информационное политике, в крае планируется снизить до 1% ставку налога на имущество для отраслей, пострадавших в период пандемии, а также для предпринимателей, которые платят налог на имущество, рассчитанный от кадастровой оценки. В регионе разработан механизм предоставления госгарантий при получении беспроцентных займов для санаторно-курортного комплекса. Также власти намерены снизить до минимальных значений ставки по упрощенной системе налогообложения.

В Ставропольском крае, по словам главы региона Владимира Владимирова, на 12 апреля подтверждено 74 случая коронавируса, шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии. Два пациента с коронавирусом в крае с начала пандемии скончались в медицинских учреждениях, десять человек после выздоровления выписаны из больниц. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
ОПЕК+ вечером 12 апреля продолжит переговоры по незавершенной сделке
Заседание пройдет под председательством министров энергетики России и Саудовской Аравии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС