На Ставрополье на поддержку бизнеса в период пандемии коронавируса направят 3 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят около 3 млрд рублей на поддержку бизнеса в период пандемии. Комплекс мер предусматривает введение налоговых льгот, поддержку санаторно-курортного комплекса, малого и среднего бизнеса, сообщил в воскресенье журналистам министр экономического развития края Сергей Крынин.

"В стоимостном выражении все эти меры для бюджета Ставропольского края на данный момент обойдутся в 3 млрд рублей. На предоставление налоговых преференций - более 1,2 млрд рублей, около 1,5 млрд рублей будет предоставлено на гарантии для санаторно-курортного комплекса, также 300 млн рублей направляем на докапитализацию Фонда микрофинансирования", - сказал он.

Докапитализация краевого Фонда микрофинансирования позволит запустить в регионе специальную программу по микрозаймам для малого и среднего бизнеса, пояснил министр.

По данным краевого управления по информационное политике, в крае планируется снизить до 1% ставку налога на имущество для отраслей, пострадавших в период пандемии, а также для предпринимателей, которые платят налог на имущество, рассчитанный от кадастровой оценки. В регионе разработан механизм предоставления госгарантий при получении беспроцентных займов для санаторно-курортного комплекса. Также власти намерены снизить до минимальных значений ставки по упрощенной системе налогообложения.

В Ставропольском крае, по словам главы региона Владимира Владимирова, на 12 апреля подтверждено 74 случая коронавируса, шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии. Два пациента с коронавирусом в крае с начала пандемии скончались в медицинских учреждениях, десять человек после выздоровления выписаны из больниц. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.