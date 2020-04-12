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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Новак заявил, что сокращение добычи нефти G20 будет добровольным и органическим

Он пояснил, что, в частности, в США есть регулирующие органы, которые имеют право принимать решение об ограничении добычи

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сокращение добычи нефти странами G20 будет носить добровольный и органический характер. Об этом ТАСС сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Можно сказать что и так, и так", - сказал Новак, отвечая на вопрос, будет ли сокращение нефти странами G20 органическим или добровольным.

"Посмотрим, как они будут реализовывать - либо рыночным путем, либо они будут ограничивать в виде решений на уровне регулирующих органов. Это дело в этих странах, суверенных государствах. Надо мониторить", - добавил министр.

Новак пояснил, что, в частности, в США есть регулирующие органы, которые имеют право принимать решение об ограничении добычи.

"Например, в Техасе - это Техасская железнодорожная комиссия. И здесь, я думаю, что у них есть соответствующие возможности о принятии соответствующих решений", - отметил министр, добавив, что подобные органы есть не во всех странах.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК+ заключили соглашение по сокращению добычи после переговоров. Страны ОПЕК+ на экстренном заседании согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Однако общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей.

Еще ряд стран, которые ранее не входили в периметр сделки, а именно - США, Норвегия, Аргентина, Канада и другие - уберут еще 5 млн б/с, говорил ранее министр.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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