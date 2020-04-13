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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Председатель нефтяного регулятора Техаса положительно оценил сделку ОПЕК+

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 странами картеля

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Председатель железнодорожной комиссии Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) Уэйн Крисчен положительно оценивает договоренности ОПЕК+ относительно снижения добычи нефти. Соответствующую запись он опубликовал в воскресенье в Twitter.

"Большие новости в день Пасхи! Спасибо вам, президент [США] Дональд Трамп, за то, что в первую очередь боретесь за Америку", - отметил Крисчен. Таким образом он прокомментировал в соцсети публикацию телеканала CNBC о достижении сделки.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 странами картеля. Общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей.

Трамп ранее неоднократно призывал к заключению сторонами соответствующей сделки.

Теги
СШАРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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