СМИ: саудовский кронпринц и Трамп поприветствовали достижение сделки ОПЕК+

ТАСС, 13 апреля. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре приветствовали соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом в понедельник сообщило Саудовское агентство печати.

Отмечается, что в ходе беседы саудовский кронпринц и американский лидер обсудили итоги экстренного онлайн-заседания стран ОПЕК+ и приветствовали достижение соглашения о сокращении добычи нефти, которое соответствует масштабам последствий распространения коронавируса нового типа. Cтороны подчеркнули, что достигнутое соглашение будет способствовать глобальному экономическому росту, указывает агентство.

Ранее президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе трехстороннего телефонного разговора одобрили достижение соглашения о сокращении добычи нефти.

Страны ОПЕК+ по итогам экстренного онлайн-заседания в воскресенье смогли финализировать соглашение о сокращении добычи, которое обсуждалось еще 9 апреля. Тогда заключению окончательных договоренностей препятствовала Мексика, которая отказалась сокращать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). После долгих консультаций, в том числе на уровне глав государств, консенсус был достигнут всеми 23 странами. В результате страны ОПЕК+ сократят добычу на 9,7 млн б/с в мае-июне.

Как сообщил ТАСС источник по итогам онлайн-конференции министров ОПЕК+, общее сокращение добычи странами ОПЕК+ и другими крупными нефтеэкспортерами может достичь 20 млн баррелей в сутки с мая 2020 года.