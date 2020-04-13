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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Эквадора сообщил о снижении заработной платы для чиновников на 50%

Сокращение коснется депутатов национального парламента и чиновников местных органов власти

БОГОТА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Эквадора Ленин Морено объявил о снижении заработной платы высших чиновников на 50% на фоне комплексного кризиса, вызванного коронавирусом, падением цен на нефть и дефицитом бюджета. Об этом он написал в воскресенье в своем Twitter.

"Я распорядился сократить на 50% ежемесячную заработную плату президента, вице-президента, министров и вице-министров", - написал он.

Морено добавил, что сокращение зарплаты коснется также депутатов национального парламента и чиновников местных органов власти.

В пятницу глава Эквадора объявил о создании в стране фонда гуманитарной помощи, который будет пополняться за счет внебюджетных средств, а именно обязательных взносов представителей гражданского общества и крупного бизнеса. В частности, компании, заработавшие за год более $1 млн, должны будут в течение трех месяцев внести в фонд 5% суммы дохода. Помимо этого, взносы в фонд должны будут на протяжении девяти месяцев также делать граждане с доходом от $500 ($2 ежемесячно). Максимальная сумма взноса - $4400 - предусмотрена для тех, чей доход превышает $50 тыс.

Первый случай заражения коронавирусом в Эквадоре подтвердили 29 февраля у пациентки, двумя неделями ранее прибывшей из Испании, она же стала первой жертвой вызванного инфекцией заболевания на территории латиноамериканской страны. Морено объявил в государстве чрезвычайное положение, подразумевающее прекращение работы всех предприятий, кроме агропромышленного комплекса, медицинской сферы, коммунальных служб, банков и служб доставки. К настоящему времени в Эквадоре зарегистрировано свыше 7 тыс. случаев инфицирования, 333 человека умерли.

Теги
ЭквадорПандемия коронавируса нового типа
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