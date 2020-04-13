Объем ожидаемых инвестиций проектов в Арктической зоне Якутии превышает 200 млрд рублей

ЯКУТСК, 13 апреля. /ТАСС/. Объем ожидаемых инвестиций в перспективные проекты в арктических районах Якутии, которые претендуют на получение федеральной субсидии на создание инфраструктуры, составляет более 200 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства экономики республики.

Правительство РФ утвердило правила отбора инвестпроектов в Арктической зоне, которые смогут получить субсидию на создание инфраструктуры. Инвесторы, которые вложат в проекты в Арктике не менее 300 млн рублей, смогут претендовать на безвозвратную субсидию в размере до 20% от своих инвестиций. Минвостокразвития РФ с 15 апреля начнет отбор арктических проектов, которые смогут получить субсидию на создание инфраструктуры.

"Объем ожидаемых инвестиций перспективных инвестиционных проектов в арктических районах Республики Саха (Якутия), которым может быть предоставлена данная инфраструктурная поддержка, составляет более 200 млрд рублей, из них более 30% - частные инвестиции. Планируется создать более 2 000 новых рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что наиболее крупные проекты, прорабатываемые для реализации на территории Арктической зоны Якутии, - это освоение месторождений: редкоземельных металлов Томторского месторождения, россыпного олова - Тирехтях, серебра "Прогноз" (АО "Полиметалл"), рудного золота - Кючус, алмазов - на Молодинской и Эбеляхской группе россыпей (АО "Алмазы Анабара").

Для того, чтобы пройти отбор, проекты должны способствовать социально-экономическому развитию округа, создавать рабочие места. Необходимо, чтобы общий объем инвестиций в проект был не менее 300 млн рублей, для реализации проекта должно требоваться создание или модернизация объектов инфраструктуры. Обязательными требованиями к инвестору также станут наличие опыта реализации инвестпроектов, регистрация компании на территории Арктической зоны России, отсутствие долгов, состояния банкротства или реорганизации.