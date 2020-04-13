{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объем ожидаемых инвестиций проектов в Арктической зоне Якутии превышает 200 млрд рублей

В регионе планируют создать более 2 тыс. рабочих мест

ЯКУТСК, 13 апреля. /ТАСС/. Объем ожидаемых инвестиций в перспективные проекты в арктических районах Якутии, которые претендуют на получение федеральной субсидии на создание инфраструктуры, составляет более 200 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства экономики республики.

Правительство РФ утвердило правила отбора инвестпроектов в Арктической зоне, которые смогут получить субсидию на создание инфраструктуры. Инвесторы, которые вложат в проекты в Арктике не менее 300 млн рублей, смогут претендовать на безвозвратную субсидию в размере до 20% от своих инвестиций. Минвостокразвития РФ с 15 апреля начнет отбор арктических проектов, которые смогут получить субсидию на создание инфраструктуры.

"Объем ожидаемых инвестиций перспективных инвестиционных проектов в арктических районах Республики Саха (Якутия), которым может быть предоставлена данная инфраструктурная поддержка, составляет более 200 млрд рублей, из них более 30% - частные инвестиции. Планируется создать более 2 000 новых рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что наиболее крупные проекты, прорабатываемые для реализации на территории Арктической зоны Якутии, - это освоение месторождений: редкоземельных металлов Томторского месторождения, россыпного олова - Тирехтях, серебра "Прогноз" (АО "Полиметалл"), рудного золота - Кючус, алмазов - на Молодинской и Эбеляхской группе россыпей (АО "Алмазы Анабара").

Для того, чтобы пройти отбор, проекты должны способствовать социально-экономическому развитию округа, создавать рабочие места. Необходимо, чтобы общий объем инвестиций в проект был не менее 300 млн рублей, для реализации проекта должно требоваться создание или модернизация объектов инфраструктуры. Обязательными требованиями к инвестору также станут наличие опыта реализации инвестпроектов, регистрация компании на территории Арктической зоны России, отсутствие долгов, состояния банкротства или реорганизации.

Теги
РоссияАрктика сегодняЯкутия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Энергетики просят правительство поддержать их во время кризиса вслед за населением
В компаниях полагают, что ситуация с неплатежами в будущем может ухудшиться из-за введенного властями моратория на взимание с граждан штрафов за просрочку оплаты коммунальных услуг и отключения энергии за неуплату
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС