Энергетики просят правительство поддержать их во время кризиса вслед за населением

В компаниях полагают, что ситуация с неплатежами в будущем может ухудшиться из-за введенного властями моратория на взимание с граждан штрафов за просрочку оплаты коммунальных услуг и отключения энергии за неуплату

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Спад экономической активности, начавшийся в России на фоне пандемии коронавируса около месяца назад, уже привел к ухудшению платежной дисциплины за услуги электро- и теплоснабжение. Энергетические ассоциации, опасаясь срыва ремонтных программ и сокращения персонала, обратились к властям с просьбой рассмотреть возможность поддержки ресурсоснабжающих организаций. Ситуация с неплатежами, по мнению компаний и экспертов, в будущем может обостриться из-за того, что правительство РФ до конца года наложило мораторий на взимание с населения штрафов за просрочку оплаты коммунальных услуг и отключения энергоресурсов за неуплату. Компании опасаются, что это может послужить сигналом не платить за жилищно-коммунальные услуги даже тем, у кого такая возможность есть, и не раз обращались к потребителям не задерживать платежи за свет и тепло без уважительной причины.

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Необходимый минимум МОЭК, уже в первой декаде апреля зафиксировавшая снижение платежей, отметила, что без своевременного финансирования компания не сможет гарантировать надежную работу системы теплоснабжения. "Для выполнения необходимых технических мероприятий и обеспечения полноценной надежности требуется полное и своевременное финансирование. Перенести или отменить набор принципиально важных профилактических и ремонтных работ невозможно, без их выполнения гарантировать надежную работу системы теплоснабжения будет крайне затруднительно", - сообщила компания. Энергетики подчеркивают, что своевременная оплата необходима не только для того, чтобы обеспечивать текущую работу, но и вести подготовку к очередному отопительному сезону и платить зарплаты работникам отрасли. По оценке ассоциаций, объединяющих крупнейшие электроэнергетические, теплоснабжающие организации и энергосбытовые компании, в отрасли работают более 2 млн человек. В случае роста дебиторской задолженности часть из них может попасть под сокращение. "Сейчас самая главная задача нашего коллектива - обеспечить 100%-ную собираемость платежей, именно от этого зависит надежность работы энергосистемы, сетевых компаний и генерации", - считает генеральный директор "Атомэнергосбыта" (выполняет функции гарантирующего поставщика в четырех регионах РФ) Петр Конюшенко. Курс на рост По оценкам экспертов, долги за электроэнергию на фоне невозможности отключать энергоснабжение за неуплату в этом году могут вырасти вдвое. "Долги перед электроэнергетиками ежегодно растут на 20-25 млрд рублей при собираемости оплат в 99%. И это самые лучшие показатели в сфере ЖКХ, которые достигаются во многом благодаря возможности отключать поставку населению за долги. Запрет на ограничения неплательщикам поднимет темпы роста долгов населения за электроэнергию по меньшей мере в 2 раза", - сообщил ТАСС руководитель направления регулирования энергорынков VYGON Consulting Николай Посыпанко. В абсолютных цифрах, которые приводят эксперты ассоциации "Совет производителей энергии", величина "дополнительного" долга россиян в этом году может превысить 1 трлн рублей при том, что общий объем задолженности в ЖКХ на начало 2020 года составлял 1,3 трлн рублей. Совместная работа Старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления Сколково Юрий Мельников считает, что поддержать энергокомпании в условиях роста темпов дебиторской задолженности из-за падения доходов можно только с помощью компромисса между энергокомпаниями, потребителями, банками и государством.

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