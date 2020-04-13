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Пандемия коронавируса нового типа

Энергетики просят правительство поддержать их во время кризиса вслед за населением

В компаниях полагают, что ситуация с неплатежами в будущем может ухудшиться из-за введенного властями моратория на взимание с граждан штрафов за просрочку оплаты коммунальных услуг и отключения энергии за неуплату

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Спад экономической активности, начавшийся в России на фоне пандемии коронавируса около месяца назад, уже привел к ухудшению платежной дисциплины за услуги электро- и теплоснабжение. Энергетические ассоциации, опасаясь срыва ремонтных программ и сокращения персонала, обратились к властям с просьбой рассмотреть возможность поддержки ресурсоснабжающих организаций.

Ситуация с неплатежами, по мнению компаний и экспертов, в будущем может обостриться из-за того, что правительство РФ до конца года наложило мораторий на взимание с населения штрафов за просрочку оплаты коммунальных услуг и отключения энергоресурсов за неуплату. Компании опасаются, что это может послужить сигналом не платить за жилищно-коммунальные услуги даже тем, у кого такая возможность есть, и не раз обращались к потребителям не задерживать платежи за свет и тепло без уважительной причины.

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Необходимый минимум

МОЭК, уже в первой декаде апреля зафиксировавшая снижение платежей, отметила, что без своевременного финансирования компания не сможет гарантировать надежную работу системы теплоснабжения. "Для выполнения необходимых технических мероприятий и обеспечения полноценной надежности требуется полное и своевременное финансирование. Перенести или отменить набор принципиально важных профилактических и ремонтных работ невозможно, без их выполнения гарантировать надежную работу системы теплоснабжения будет крайне затруднительно", - сообщила компания.

Энергетики подчеркивают, что своевременная оплата необходима не только для того, чтобы обеспечивать текущую работу, но и вести подготовку к очередному отопительному сезону и платить зарплаты работникам отрасли. По оценке ассоциаций, объединяющих крупнейшие электроэнергетические, теплоснабжающие организации и энергосбытовые компании, в отрасли работают более 2 млн человек. В случае роста дебиторской задолженности часть из них может попасть под сокращение.

"Сейчас самая главная задача нашего коллектива - обеспечить 100%-ную собираемость платежей, именно от этого зависит надежность работы энергосистемы, сетевых компаний и генерации", - считает генеральный директор "Атомэнергосбыта" (выполняет функции гарантирующего поставщика в четырех регионах РФ) Петр Конюшенко.

Курс на рост

По оценкам экспертов, долги за электроэнергию на фоне невозможности отключать энергоснабжение за неуплату в этом году могут вырасти вдвое.

"Долги перед электроэнергетиками ежегодно растут на 20-25 млрд рублей при собираемости оплат в 99%. И это самые лучшие показатели в сфере ЖКХ, которые достигаются во многом благодаря возможности отключать поставку населению за долги. Запрет на ограничения неплательщикам поднимет темпы роста долгов населения за электроэнергию по меньшей мере в 2 раза", - сообщил ТАСС руководитель направления регулирования энергорынков VYGON Consulting Николай Посыпанко.

В абсолютных цифрах, которые приводят эксперты ассоциации "Совет производителей энергии", величина "дополнительного" долга россиян в этом году может превысить 1 трлн рублей при том, что общий объем задолженности в ЖКХ на начало 2020 года составлял 1,3 трлн рублей.

Совместная работа

Старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления Сколково Юрий Мельников считает, что поддержать энергокомпании в условиях роста темпов дебиторской задолженности из-за падения доходов можно только с помощью компромисса между энергокомпаниями, потребителями, банками и государством.

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Такой позиции придерживается и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он считает, что необходимо выстроить цепочку отношений между гражданами, малым бизнесом, поставщиками энергоресурсов населению и крупными компаниями, занимающимися генерацией и передачей электроэнергии, так, чтобы не спровоцировать кризис неплатежей.

"Если пени не будут начисляться, никто платить не будет. А если "Газпром", "Россети" предъявят штрафные санкции (к энергосбытовым компаниям - прим. ТАСС), еще и пени набегать будут к компаниям, поставляющим непосредственно то же тепло и так далее, то (энергосбытовые компании - прим. ТАСС) в дефолте они окажутся", - сказал Шохин ТАСС.

По оценке Посыпанко, гарантирующие поставщики по меньшей мере в 10 регионах могут лишиться своего статуса в случае серьезного ухудшения платежной дисциплины. "Если они уйдут с рынка, ответственность за энергоснабжение потребителей временно ляжет на "Россети". При этом все накопленные долги и неустойки в конечном итоге будут включены в тарифы для бизнеса", - считает он.

В этой связи эксперты в качестве мер поддержки сбытов предлагают ввести временный мораторий на лишение статуса гарантирующего поставщика за долги перед оптовым рынком.

Просьбы о льготах

Профильные ассоциации уже предложили Минэнерго и правительству свои варианты поддержки энергобизнеса. Ассоциация "Совет производителей энергии" на прошлой неделе обратилась к заместителю председателя правительства России Юрию Борисову с предложениями поддержать предприятия электро- и теплоснабжения на период освобождения населения от штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В частности, Ассоциация просит предоставить генерирующим и ресурсоснабжающим компаниям льготные кредиты для инвестиционных и ремонтных программ, субсидировать ставки, ввести мораторий на проверки.

Ранее Ассоциация "Совет производителей энергии" и Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направили на имя министра энергетики РФ Александра Новака совместное письмо, в котором просили поставить на особый контроль своевременность оплаты жилищно-коммунальных услуг бюджетными учреждениями и распространить льготы на оплату коммуналки лишь для некоторых категорий населения: пенсионеров старше 65 лет, тех заболел коронавирусом, или чьи доходы резко снизились из-за пандемии.

В пресс-службе Минэнерго и в аппарате вице-премьера ТАСС не стали комментировать получены ли ими соответствующие обращения и изучается ли возможность предоставить льготы энергетикам.

Цепная реакция

Проблемы сбытов впоследствии могут сказаться и на других компаниях сектора - электросетевых и генерирующих компаниях, отмечает Мельников.

Он, называя текущий кризис беспрецедентным за последние как минимум 20 лет, проводит параллель с эпохой 90-х, когда очень низкий уровень платежей в денежном эквиваленте парализовал модернизацию и развитие электростанций.

"Уровень платежей деньгами к концу 1990-х составлял не более 20%, остальное выплачивалось бартером, взаимозачетами, векселями и т.д. В этих условиях отрасль могла лишь выживать, а для борьбы с неплатежами приходилось прибегать к веерным отключениям. Многие проблемы современной российской электроэнергетики, в том числе моральное и физическое устаревание большей части российских электростанций, родом из тех времен", - отмечает Мельников.

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