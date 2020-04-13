Сбербанк фиксирует рост спроса предпринимателей на сервис оплаты по QR-коду

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сбербанк сообщает о росте спроса малого и микробизнеса на сервис по оплате покупок с помощью QR-кода, который был запущен в августе 2019 года. Так, количество платежей по QR-коду через собственную систему Сбербанка ежемесячно увеличивается более чем на 30%, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Новая реальность диктует новые условия для малого и микробизнеса. Для сохранения дохода многие предприниматели меняют схему работы и адаптируются под потребности рынка, переходя в режим доставки. Чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность совершения платежей, все большее количество представителей малого и микробизнеса делают выбор в пользу нашего сервиса "Плати QR", который позволяет совершать оплату бесконтактно", - сообщила зампред Сбербанка Светлана Кирсанова, слова которой цитирует пресс-служба банка.

Сервис оплаты при помощи QR-кода позволяет предпринимателем принимать безналичные платежи от покупателей без установки дополнительного оборудования в отличие от традиционного торгового эквайринга. Продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или "Тинькофф".

В сообщении отмечается, что активнее всего в настоящее время сервис используют рестораны быстрого обслуживания, продуктовые магазины и рынки.

Аналогичный сервис, позволяющий россиянам оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода, также разработан и запущен в промышленную эксплуатацию Банком России. Он реализован через запущенную с начала 2019 года Систему быстрых платежей (СБП). При таком способе оплаты комиссия для торговых точек будет существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%.