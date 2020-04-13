Цена нефти Brent опустилась ниже $31

ТАСС, 13 апреля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне падает на 1,8% к уровню закрытия предыдущих торгов - до $30,91 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:07 мск.

Нефть WTI также демонстрирует отрицательную динамику и торгуется на уровне $22,61 за баррель (-0,7%).

На фоне дешевеющей нефти, российский рубль укрепляется в ходе торгов на Московской бирже. Так, курс доллара опускается на 0,5% - до 73,39 рубля, а курс евро - на 0,7% - до 80,2 рубля.