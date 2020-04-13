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Пандемия коронавируса нового типа

Завод "Татнефти" получил разрешение на реализацию антисептика

Гигиеническая жидкость для рук с антибактериальным эффектом производится на "Танеко" по рецептуре Всемирной организации здравоохранения

КАЗАНЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающий комплекс "Танеко", принадлежащий группе "Татнефть", получил разрешительную документацию, необходимую для реализации антисептика, сообщила пресс-служба компании.

В конце марта "Татнефть" приняла решение о производстве спиртосодержащих антисептиков на базе "Танеко" в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" - Татарстан, которому принадлежит более 36% обыкновенных акций компании.

"Акционерное общество "Танеко" получило декларацию о соответствии производимого на комплексе антисептика техническому регламенту Таможенного союза. <…> Полученная разрешительная документация позволяет "Танеко" при необходимости расширить производство и обеспечить гигиенической жидкостью не только предприятия группы "Татнефть", но и социальные и медицинские учреждения регионов деятельности компании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что гигиеническая жидкость для рук с антибактериальным эффектом производится на "Танеко" по рецептуре Всемирной организации здравоохранения, она содержит изопропиловый спирт, который является действенным средством при борьбе с коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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