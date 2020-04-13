Путин поручил до 30 апреля уточнить критерии компаний малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля уточнить критерии отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам встречи с предпринимателями 26 марта.

"При участии представителей бизнес-сообщества проработать вопрос о совершенствовании критериев отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе в части установления зависимости предельных значений среднесписочной численности работников и дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, от сферы осуществляемой деятельности", - говорится в документе.

К этому же сроку кабмину поручено проработать вопрос о поэтапной уплате малыми, средними и микропредприятиями, пострадавшими от пандемии коронавируса, налогов, по которым ранее была введена отсрочка платежей.

Правительство также должно подготовить поправки в налоговое законодательство РФ, которые позволят налогоплательщикам в 2020 году включать в состав внереализационных расходов при определении ими налоговой базы по налогу на прибыль расходов в виде стоимости продовольственных товаров (за исключением алкогольной и табачной продукции), передаваемых на безвозмездной основе благотворительным и социально ориентированным некоммерческим организациям. В этих же поправки нужно будет прописать особенности учета в 2020 году сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных при совершении операций с указанными товарами.