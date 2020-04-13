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Эксперты: рынок телерекламы начнет восстанавливаться не ранее 2021 года

При этом гендиректор и сооснователь GetShop.TV Андрей Григорьев отмечает, что сейчас телеканалы по максимуму перестроили сетку под текущие интересы аудитории

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Рынок ТВ-рекламы, несмотря на прирост аудитории в условиях самоизоляции, начнет восстанавливаться не ранее 2021 года. Об этом ТАСС в понедельник рассказали эксперты отрасли.

Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил ТАСС, что тенденции, которые сейчас воздействуют на рынок, грозят лишить телевидение 30-35% рекламных бюджетов.

Генеральный директор компании MediaHills Андрей Бояринов отметил, что рынок телерекламы, действительно, просел и его быстрое восстановление невозможно. "Крупнейшие рекламодатели, а в большинстве случаев это международные компании, столкнулись с кризисом на своих основных и домашних рынках. Они активно сокращают маркетинговую активность в развивающихся странах, - сказал собеседник агентства. - Наш рынок оправится от удара не раньше следующего года".

При этом российские компании, которые продолжат рекламную активность, существенно сокращают бюджеты и направляют их на максимально эффективные таргетированные каналы. "В этих условиях классическому телевидению необходимо быстро меняться, запускать различные интерактивные сервисы. Это поможет удержать часть рекламодателей", - добавил он.

Со своей стороны генеральный директор и сооснователь GetShop.TV Андрей Григорьев сказал, что сейчас телеканалы по максимуму воспользовались ситуацией и перестроили сетку под текущие интересы аудитории. "После окончания периода самоизоляции смотрение снизится, но не откатится к показателям предыдущего периода. По нашим прогнозам, рост по отношению к предыдущему периоду будет на уровне 5-10%", - полагает он.

Григорьев напомнил, что бюджеты рекламодателей обычно идут не по принципу интернет/ТВ, а туда, где есть целевая аудитория. "По нашей оценке, до 50% бюджетов, которые ранее рекламодатели выделяли на продвижение в местах продаж, может перераспределиться в пользу интерактивной рекламы на ТВ, social media и других digital-каналов", - указал он.

В свою очередь Илья Герцев, вице-президент холдинга Media Direction Group и вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) отметил, что среднее телесмотрение на последних неделях достигло показателей прошлого года, изменив обычный тренд сезонного падения с отрицательного на положительный. Герцев также считает, что сроки восстановления рекламного рынка в целом напрямую зависят от развития пандемии и состояния экономики. "По самым оптимистичным прогнозам такая возможность появится не ранее четвертого квартала", - заключил он.

По данным АКАР, рынок рекламы на телевидении в 2019 году показал отрицательную динамику в 6% и составил 175 млрд рублей.

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