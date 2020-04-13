Титов предложил службе судебных приставов совместно перевести документооборот в "цифру"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо директору Федеральной службы судебных приставов (ФССП) - главному судебному приставу РФ Дмитрию Аристову, в котором предложил создать рабочую группу по вопросам цифровизации делопроизводства. Об этом говорится в письме, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"В рамках соглашения о взаимодействии между ФССП и уполномоченным от 26 ноября 2013 года предлагаю сформировать рабочую группу с привлечением представителей адвокатуры, прокуратуры и юридического сообщества для обсуждения предложений по выработке концепции системной модернизации организационно-правового обеспечения цифрового исполнительного производства", - отмечается в письме.

По словам Титова, ситуация с коронавирусом "подчеркнула потребность дальнейшего активного внедрения в практику службы судебных приставов современных информационных технологий". Он считает наиболее востребованной цифровизацию исполнительного делопроизводства, которая позволит сократить временные и материальные затраты всех участников процесса, в том числе возможности электронного оборота документов, дистанционного уведомления сторон исполнительного производства и ознакомления с материалами.

"Внедрение цифровых инструментов, предусматривающих возможность в электронной форме подачи заявления, ходатайства, жалобы, формирования удобных личных кабинетов, карточки дела с приложением всех оцифрованных документов по делу и прочее, существенно снизит нагрузку по обеспечению деятельности судебных приставов", - указал в документе бизнес-омбудсмен.

ТАСС пока не располагает комментарием ФССП по данному вопросу.

Борис Титов 8 апреля направил письмо председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с предложением расширить практику цифрового судопроизводства в условиях пандемии коронавируса. Бизнес-омбудсмен уточнял, что это позволит сократить временные и материальные затраты всех участников процесса, возможности электронного оборота документов, ознакомления с материалами, передачи дел по инстанциям в электронном виде.