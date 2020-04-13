{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Титов предложил службе судебных приставов совместно перевести документооборот в "цифру"

Бизнес-омбудсмен считает, что ситуация с коронавирусом "подчеркнула потребность дальнейшего активного внедрения в практику службы судебных приставов современных информационных технологий"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо директору Федеральной службы судебных приставов (ФССП) - главному судебному приставу РФ Дмитрию Аристову, в котором предложил создать рабочую группу по вопросам цифровизации делопроизводства. Об этом говорится в письме, имеющемся в распоряжении ТАСС.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В рамках соглашения о взаимодействии между ФССП и уполномоченным от 26 ноября 2013 года предлагаю сформировать рабочую группу с привлечением представителей адвокатуры, прокуратуры и юридического сообщества для обсуждения предложений по выработке концепции системной модернизации организационно-правового обеспечения цифрового исполнительного производства", - отмечается в письме.

По словам Титова, ситуация с коронавирусом "подчеркнула потребность дальнейшего активного внедрения в практику службы судебных приставов современных информационных технологий". Он считает наиболее востребованной цифровизацию исполнительного делопроизводства, которая позволит сократить временные и материальные затраты всех участников процесса, в том числе возможности электронного оборота документов, дистанционного уведомления сторон исполнительного производства и ознакомления с материалами.

"Внедрение цифровых инструментов, предусматривающих возможность в электронной форме подачи заявления, ходатайства, жалобы, формирования удобных личных кабинетов, карточки дела с приложением всех оцифрованных документов по делу и прочее, существенно снизит нагрузку по обеспечению деятельности судебных приставов", - указал в документе бизнес-омбудсмен.

ТАСС пока не располагает комментарием ФССП по данному вопросу.

Борис Титов 8 апреля направил письмо председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с предложением расширить практику цифрового судопроизводства в условиях пандемии коронавируса. Бизнес-омбудсмен уточнял, что это позволит сократить временные и материальные затраты всех участников процесса, возможности электронного оборота документов, ознакомления с материалами, передачи дел по инстанциям в электронном виде.

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичАристов, Дмитрий ВасильевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Инфляция в России с 7 по 13 апреля замедлилась до 0,2%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС