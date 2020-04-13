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Эксперты: цены на нефть не будут превышать $30-33 за баррель как минимум до мая

К концу года цена Brent может вырасти до $45

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Цены на нефть продолжат консолидацию в районе $30-33 за баррель Brent как минимум до мая, а к концу 2020 года возможен их рост до $45, полагают опрошенные ТАСС эксперты.

Рубль в это время продолжит консолидацию в районе 72-75 рублей за доллар.

Тем не менее, при благоприятных условиях, в том числе при снижении распространения коронавируса и балансировке мирового спроса на нефть, к осени цена Brent может вырасти до $40 за баррель, а концу 2020 года - до $45. Российская валюта при этом может продемонстрировать укрепление до 65 рублей за доллар США.

Рынок отыграл соглашение ОПЕК+ еще на прошлой неделе

По итогам прошедших переговоров ОПЕК+ и министров энергетики G20, страны, входящие в альянс, приняли решение снизить добычу нефти в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки с последующим его уменьшением до 7,7 млн в июле - декабре и 5,8 млн в январе - апреле 2021 года. Независимые нефтедобытчики сократят добычу на 3,7 млн баррелей.

Однако, несмотря на то, что за завершением сделки ОПЕК+ активно следил весь рынок, позитив от снижения добычи был отыгран заранее и в существенной мере учтен в текущих ценах на баррель Brent вблизи $30-33, полагают эксперты.

"В разгар обсуждений, когда сделка была еще под вопросом, и на рынке присутствовали слухи о возможном сокращении добычи на 20 млн баррелей в сутки, котировки Brent поднимались в моменте до $37 за баррель. Текущее же сокращение во многом уже учтено ожиданиями и отразилось на котировках 2 апреля, когда от американского президента появилась первая информация о подготовке сделки", - пояснил аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Поэтому в первой половине понедельника нефтяные котировки уже практически не демонстрировали никакой реакции на соглашение и даже постепенно переходили в отрицательную зону, добавил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Вероятно, максимум, что пока позволит сделка - это удержать стоимость марки Brent на текущих уровнях - выше $30 за баррель", - сказал он, добавив, что рубль в ближайшее время скорее всего с рынка нефти также поддержки не получит.

По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, потенциал роста нефтяных цен на новизне соглашения по сокращению добычи оценивается на уровнях $36-38. В то же время сохранение фундаментального давления на цены может удерживать их вблизи уровней $30-33 с возможными временными снижениями до $25-30 в ближайшие два месяца, добавил он.

Тем не менее, принятые меры как минимум стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке, не смотря на то, что озвученные объемы сокращения в полной мере не перекроют избыток сырья, образовавшегося на глобальном рынке, также отметил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Влияние соглашения на объем предложения произойдет не раньше мая

Помимо обсуждения сокращения добычи в формате G20, за счет глобального сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ с рынка может уйти порядка 20 млн баррелей в сутки нефтяного предложения. Тем не менее, под вопросом традиционно остается достоверность данных о фактическом выполнении странами-производителями взятых обязательств, отмечают эксперты.

"Снижение объемов мирового предложения нефти не подкреплено жесткими обязательствами по сокращению добычи у таких экспортеров как США, Бразилия, Канада, Норвегия, Великобритания и других, это может разочаровывать часть инвесторов", - считает Покатович.

Также само по себе соглашение окажет фактическое влияние на объем предложения на рынке нефти лишь с определенным лагом.

"Сокращение добычи участниками новой сделки начнется с мая, а в апреле нефть продается еще по низким ценам, поэтому мы ожидаем рост котировок начиная с мая. Несмотря на почти 10% сокращение мирового предложения, рынок будет еще долгое время находиться в профиците, что в значительной степени будет ограничивать возможный рост цен на нефть", - отметил аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов. Он добавил, что в компании ожидают, что к осени цена Brent может вырости до $40 за баррель Brent, а концу 2020 - до $45.

То, что в апреле - мае ценовая конъюнктура нефтяного рынка может оставаться подавленной в условиях масштабного провала мирового спроса и перспектив его дальнейшего снижения, считает и Покатович.

Ожидания в отношении восстановления цен на нефть выше $40 во втором полугодии 2020 года сохраняют и в "ВТБ Мои Инвестиции". "Однако необходимость существенного сокращения как добычи, так и экспорта нефти, заставляет сохранять осторожность в отношении перспектив курса рубля. Перспективы сокращения добычи нефтегазовыми компаниями ухудшает перспективы акций сектора. Учитывая высокий вес нефтегаза в фондовых индексах, это негативно сказывается на их динамике", - прокомментировал инвестиционный стратег компании Станислав Клещев.

Что будет с рублем

Российская валюта все-таки является сырьевой, поэтому будет зависеть от динамики цен на нефть, отметил Копылов.

"Потенциал на укрепление остается высоким благодаря новым договоренностям ОПЕК+, но на долгосрочной перспективе. До конца апреля мы ожидаем, что курс будет находиться на текущих уровнях, затем возможно укрепление до 65 рублей за доллар к концу года", - пояснил эксперт.

Тем не менее, опасностью для всех рисковых активов остается пандемия, и если ситуация на фронте по борьбе с вирусом не будет иметь положительной динамики, восстановление рынков может затянуться на долгий срок.

В частности, Миронюк не исключил, что в среднесрочной перспективе возможно ослабление рубля, если экономическая активность в мире не начнет восстанавливаться в мае.

"Дисбаланс на рынке нефти сохраняется, спрос в мире по некоторым оценкам сократился на 25-30 млн баррелей в сутки. Этот фактор в среднесрочной перспективе может продолжать ослаблять российскую валюту из-за потенциального снижения поступления в страну экспортной выручки", - пояснил эксперт.

В ближайшую неделю вероятна консолидация рубля вблизи текущих уровней, добавил он.

"Диапазоном колебания котировок в зависимости от других рыночных факторов может стать 72-75 рублей за доллар в краткосрочной перспективе", - отметил Евгений Миронюк.

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