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Пандемия коронавируса нового типа

Toyota частично возобновит производство на своих заводах в Европе и России

Частичное восстановление работы завода в Санкт-Петербурге запланировано на 6 мая

ТОКИО, 13 апреля. /ТАСС/. Японский автоконцерн Toyota намеревается в ближайшее время частично возобновить прерванное из-за коронавируса производство на некоторых из своих заводов в Европе, а также в РФ. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

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В частности, отмечается, что с 22 апреля частично восстановится производство на заводе во Франции, с 23 апреля - на заводе в Польше. Также сообщается, что частичное восстановление работы завода в Санкт-Петербурге запланировано на 6 мая. С 4 мая планируется возобновить работу предприятий на территории Великобритании, Чехии и Турции. Решение по каждому отдельному заводу принималось, исходя из ситуации с коронавирусом в той или иной стране.

Приостановка работы заводов Toyota в Венесуэле была продлена до конца мая, а в Южной Африке - до конца апреля. Также сообщается, что компания не планирует возобновлять работу своих предприятий в Бразилии по крайней мере до июня этого года

Из-за пандемии коронавируса японские автоконцерны, включая Toyota, были вынуждены повсеместно приостановить работу на своих предприятиях. В то же время в феврале и начале марта японские автопроизводители возобновили работу своих заводов в Китае, остановленных из-за эпидемии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.

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ЯпонияТурцияЧехияВеликобританияРоссияФранцияПольшаПандемия коронавируса нового типа
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