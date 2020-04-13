Комитет Госдумы одобрил учет в налоге на прибыль расходов на средства защиты от вируса

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, относящий к расходам организаций при исчислении налога на прибыль траты на средства индивидуальной защиты и на тесты на коронавирус и таким образом уменьшающий сумму налога. Документ внесен правительством РФ в пакете антикризисных мер, направленных на поддержку предпринимателей. Решение комитета было принято опросным путем.

Планируется, что документ будет рассмотрен на заседании Госдумы 14 апреля

В Налоговый кодекс предлагается внести изменения, предусматривающие, что расходы организации на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции, медицинского оборудования для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции (в том числе признаваемого амортизируемым имуществом), будут при исчислении налога на прибыль относиться к расходам, не связанным с производством и (или) реализацией товаров, работ (услуг). "Законопроект направлен на снижение издержек налогоплательщиков, обусловленных борьбой с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению населения необходимыми средствами защиты и профилактики в условиях распространения коронавируса.

Принятие законопроекта потребует принятия правового акта правительства РФ, предусматривающего утверждение перечня средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции и медицинского оборудования для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции, указывается в сопроводительных материалах к документу.

Предусматривается, что соответствующий документ будет утвержден через месяц после вступления законопроекта в силу.