{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Комитет Госдумы одобрил учет в налоге на прибыль расходов на средства защиты от вируса

Госдума планирует рассмотреть документ на заседании 14 апреля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, относящий к расходам организаций при исчислении налога на прибыль траты на средства индивидуальной защиты и на тесты на коронавирус и таким образом уменьшающий сумму налога. Документ внесен правительством РФ в пакете антикризисных мер, направленных на поддержку предпринимателей. Решение комитета было принято опросным путем.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Планируется, что документ будет рассмотрен на заседании Госдумы 14 апреля

В Налоговый кодекс предлагается внести изменения, предусматривающие, что расходы организации на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции, медицинского оборудования для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции (в том числе признаваемого амортизируемым имуществом), будут при исчислении налога на прибыль относиться к расходам, не связанным с производством и (или) реализацией товаров, работ (услуг). "Законопроект направлен на снижение издержек налогоплательщиков, обусловленных борьбой с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению населения необходимыми средствами защиты и профилактики в условиях распространения коронавируса.

Принятие законопроекта потребует принятия правового акта правительства РФ, предусматривающего утверждение перечня средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции и медицинского оборудования для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции, указывается в сопроводительных материалах к документу.

Предусматривается, что соответствующий документ будет утвержден через месяц после вступления законопроекта в силу.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
NYT: издательский дом Conde Nast снизит зарплаты сотрудников и сократит штат
Зарплата сотрудников, зарабатывающих более $100 тыс. в год, будет сокращена с мая на 10-20%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС