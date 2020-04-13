В Карелии создали интернет-ресурсы в помощь бизнесу на период пандемии

ТАСС, 13 апреля. Несколько интернет-ресурсов в помощь предпринимателям Карелии начнут работать в регионе в ближайшее время. Бизнесмены могут узнать, на какую помощь властей можно рассчитывать или как открыть онлайн-торговлю, сообщил в понедельник министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев.

"Минэкономразвития Карелии в этот сложный период пандемии создал ряд информационных ресурсов для поддержки предпринимателей, которые совершенно бесплатно могут ими пользоваться для ведения своей предпринимательской деятельности", - привела пресс-служба слова Ермолаева.

Уже функционирует сайт с перечнем предприятий, деятельность которых не подлежит приостановке - http://rabotaem10.ru. По ИНН можно определить, может ли организация вести деятельность в период ограничений.

С 22 апреля заработает онлайн-магазин "Сделано в Карелии", где предприниматели могут бесплатно осуществлять торговлю. В настоящее время на сайте зарегистрировались и предлагают свою продукцию 140 предпринимателей. С 15 апреля заработает сайт https://help.kr-rk.ru/. "Ключевая задача этого сайта - объединить все меры поддержки, оказываемые в Карелии, сделать удобный инструмент для предпринимателей, где они могут ознакомиться со всеми существующими мерами поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства", - сообщил министр.

В минувшую пятницу, 10 апреля, глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал о возможных послаблениях для бизнеса с 16 апреля в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном муниципалитете. Возобновить работу смогут те компании, которые не имеют прямого контакта с клиентами. Предприятиям общепита, парикмахерским, салонам красоты, детским кружкам, спортцентрам придется повременить. На поддержку бизнеса в период ограничений власти региона намерены выделить 161 млн рублей.