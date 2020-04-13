Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 1,5-1,83%

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи к завершению торгов снизился на 1,83% - до 2628,85 пункта, индекс РТС - на 1,5%, до 1124,97 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:35 мск уменьшился на 0,24%, до 73,57 рубля, курс евро - на 0,59%, до 80,273 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1% - до $32,09 за баррель.

В понедельник российский фондовый рынок снизился на негативном внешнем фоне, отметил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

"Поводом к продажам стала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent к вечеру откатился в район $31,5 за баррель. Также "медведей" поддержала ситуация на западных площадках. И если в Европе сегодня торги на большинстве рынков не проводились, то в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 2,6% и 2,1% соответственно", - пояснил эксперт.

"Договоренности ОПЕК+ не хватило рынку энергоносителей для выхода и закрепления в верхней половине диапазона $30-35 по нефти марки Brent. Более того, сохраняются риски возобновления снижения цен на нефть на фоне недостаточности параметров сделки для компенсации спроса, выпадающего из-за карантинных мер", - пояснил эксперт.

Помимо того, что рынок пока не видит реальных результатов от сделки ОПЕК+, он обеспокоен существенным потенциальным проинфляционным эффектом от сделки, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

Давление на бумаги российских компаний нефтяного сектора оказывает то, что балансировка рынка сырья займет месяцы, к тому же существенную часть снижения добычи взяла на себя российская сторона, добавил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Аутсайдерами торгов выступили акции "Новатэка", ТГК-1 и "Норильского никеля", упавшие более чем на 3%. Лучше рынка торговались "Полюс" и "Полиметалл", прибавившие 1,2% и 0,8% соответственно, так как рынок рассчитывает на относительную стабильность цен на золото в краткосрочном периоде, как это не раз происходило ранее, добавил Осин.

Прогноз по российским индексам и рублю

Завтра настроения на российском рынке будут зависеть от внешего фона, динамики основных бирж Европы и нефтяных котировок. В фокусе инвесторов останется проблема распространения пандемии COVID-19, отметил Сергей Дейнека.

Во вторник из важной макростатистики эксперт выделил данные по торговому балансу КНР в марте. В США между тем начинается сезон корпоративных отчетностей за первый квартал 2020 года. Из завтрашних отчетов крупных компаний финрезультаты опубликуют Delta Airlines. В России в этот день ММК, ПИК, "Северсталь" опубликуют операционные результаты за I квартал 2020 года.

По оценкам "БКС Премьер", во вторник индекс Мосбиржи может сформироваться в диапазоне 2600-2700 пунктов, курс рубля к доллару - 72-75.

Александр Осин полагает, что во вторник возможно итоговое повышение рынка под влиянием краткосрочных технических факторов и возвращения западных инвесторов после праздников. Однако по итогам недели преобладают шансы негативной динамики цен акций. Целевые диапазоны закрытия вторника ИК "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курса доллара к рублю составляют 2569-2645 пунктов и 73,2-74,20 рубля за доллар США соответственно.