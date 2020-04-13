Альфа-банк с 14 апреля отменит минимальный платеж по кредитным картам

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Альфа-банк с 14 апреля отменит минимальный платеж по всем кредитным картам в рамках программы помощи заемщикам на фоне пандемии. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"С 14 апреля Альфа-банк автоматически отменит минимальный платеж для всех клиентов, у которых есть кредитная карта. Это несколько миллионов человек. В среднем ежемесячный платеж для них снизится в два раза: клиентам надо будет платить только проценты. Мера рассчитана на несколько месяцев и распространяется на новые платежи", - отмечается в сообщении.

Также банк запустил программу бесплатной отсрочки по кредитам. "Кредитный карантин" действует для всех заемщиков, которые не допускали просрочек по кредитам. Банк не запрашивает документы о снижении дохода, а максимальная сумма кредита - 5 млн рублей.

"Клиент может выбрать любую программу: подключение - дистанционное, участие - бесплатное", - уточняют в Альфа-банке.

В банке также отметили, что одобрено более 5 тыс. заявок по программам бесплатной отсрочки по кредитам.

Закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства был принят в начале апреля. В соответствии с ним заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.