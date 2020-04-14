Опрос: 62% операторов ожидают роста тарифов на интернет и ТВ в России более чем на 10%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Почти две трети российских операторов фиксированной связи ожидают, что тарифы на услуги вырастут в 2020 году более чем на 10%. Такие данные приводит информационное аналитическое агентство TelecomDaily.

В опросе участвовали 114 крупнейших федеральных и региональных операторов фиксированной связи из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург. 84% руководителей этих компаний уверены, что тарифы на домашний интернет и телевидение будут расти в течение года. При этом 62% опрошенных считают, что рост превысит 10%.

Если годом ранее половина респондентов полагала, что рост тарифов окажется в пределах 10%, то теперь в этом уверены лишь 22%. Треть компаний ожидает роста от 10% до 15%, а четверть операторов уверены, что тарифы по рынку в целом вырастут более чем на 20%. Годом ранее только 29% представителей операторов предполагали более чем 10-процентный рост, отмечают эксперты.

Негативными для рынка факторами опрошенные назвали последствия пандемии коронавируса (самоизоляция привела к снижению реальных доходов большинства потребителей) и падение курса рубля. Так, угрозу для своего бизнеса 76% респондентов видят в "резком ухудшении общей ситуации в экономике и падении платежеспособного спроса", 64% - в "росте курса доллара и евро". Остальные риски - рост арендных ставок, повышение налогов, законодательные инициативы по ужесточению регулирования - назвал лишь каждый пятый.

Вместе с тем, отмечают аналитики, рынок телекоммуникаций России в 2019 году, несмотря на непростую ситуацию в экономике, продолжал расти. Так, четверть компаний утверждает, что значительно нарастили объемы производства услуг, а 45% наблюдали незначительный рост. Примерно каждая пятая компания сообщила, что объем оказываемых услуг остался на том же уровне, а его сокращение зафиксировали 12% опрошенных.

При этом общее финансовое состояние на операторском рынке продолжало оставаться благоприятным до текущего момента. 81% опрошенных характеризуют его как устойчивое, 54% опрошенных считают, что средств хватает в том числе на развитие, еще 27% отметили, что на развитие средств в этом году не было, но хватало на поддержание бизнеса на том же уровне. Тем не менее 17% респондентов охарактеризовали финансовой положение как неустойчивое или катастрофическое, резюмировали эксперты.