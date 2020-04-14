В Приморье налоговые льготы бизнесу обойдутся бюджету примерно в 4 млрд рублей

"При подготовке документов, законопроектов [о мерах поддержки бизнеса], у нас по первому пакету было около 500 млн рублей, а уже по [следующим] пакетам - около 4 млрд рублей", - сказала Шемилина.

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам страны озвучил ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса. В частности, он предложил предоставить МСП отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, снизить ставку страховых взносов для зарплат больше МРОТ.

Принятые меры

Шемилина напомнила, что первый пакет мер поддержки для бизнеса приняли 23 марта, но он касался только отраслей, связанных с туризмом. "Мы понимаем, что кризис затрагивает все отрасли. Поэтому было принято решение, по крайней мере по упрощенной системе налогообложения, снизить для всех [субъектов МСП]", - рассказала омбудсмен.

Среди мер поддержки, принятых в Приморье, - снижение в два раза налога на имущество для большинства организаций. Для отдельных из них, таких как отели, ставку и вовсе обнулили на весь 2020 год. Кроме того, бизнес на время освободили от оплаты аренды государственного имущества, а ставку по упрощенной системе налогообложения для всех хозяйствующих субъектов сократили в два раза - до 3% от выручки.

Помимо этого, региональная микрокредитная организация разработала новый продукт - кредит размером до 5 млн рублей по ставке 1,5% годовых. Его приняли 20 марта, первоначально исключительно для туристической отрасли, но позднее список получателей расширили, включив предприятия транспорта и непродовольственной торговли.

По словам бизнес-омбудсмена, чтобы воспользоваться, например, снижением налоговой ставки, предпринимателю не нужно никуда обращаться: она снижается по закону, дополнительные документы не нужны. "Можно сказать, что все предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения доходов, воспользовались или воспользуются поддержкой", - добавила Шемилина. Она уточнила, что всего в крае более 88 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.

Проблемы в муниципалитетах

Шемилина добавила, что муниципальные образования Приморья также снижают ставки по единому налогу на вмененный доход. Вместе с тем не везде введение мер поддержки идет гладко. Многие муниципалитеты взяли за основу первый пакет мер, который распространялся только на предприятия, связанные с туризмом.

"Мне очень жаль, что главы муниципалитетов взяли за основу наш первый краевой закон, который ограничивал сферу [получателей льгот] тем, что связано с туристической отраслью. И некоторые главы берут за образец, за основу именно те отрасли, не понимая, что сейчас очень страдает сфера услуг и непродовольственной торговли, ведь они вообще закрыты. Я пишу повторное письмо главам [муниципалитетов] с просьбой тем, кто принял такое решение, пересмотреть его, а кто еще не принял, учесть", - отметила бизнес-омбудсмен.