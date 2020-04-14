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Колебания курса рубля
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,36 рубля

Курс евро составил 80,2 рубля

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,34%, до отметки в 73,36 рубля, курс евро также опустился - на 0,16%, до 80,2 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:06 мск курс доллара ускорил снижение и находился на отметке 73,13 рубля (-0,65%), а курс евро - на 79,95 рубля (-0,42%).

Индексы Мосбиржи и РТС растут на открытии торгов. По данным на 10:01 мск индекс Мосбиржи поднимался на 1,42% и достиг отметки 2666,14 пункта, индекс РТС - на 1,62%, до 1143,17 пункта.

По данным на 10:12 мск индекс Мосбиржи прибавляет 1,08% - до 2656,95 пункта, РТС - 1,56%, до 1142,56 пункта.

 

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РоссияКолебания курса рубля
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