{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин внес в Госдуму законопроект о назначении временной управляющей компании дома

В правительстве отметили, что это поможет предотвратить проблемы с содержанием дома и предоставлением коммунальных услуг

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому договор с собственниками помещений многоквартирных домов будет считаться заключенным сразу с момента назначения органами местного самоуправления временной управляющей компании. Документ, предполагающий внесение изменений в Жилищный кодекс РФ, опубликован во вторник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Органы местного самоуправления наделены полномочиями по назначению сроком до одного года временной управляющей организации в многоквартирных домах, если собственники помещений не могут сами определиться с ее выбором или конкурс признан несостоявшимся. При этом собственники по разным причинам могут не заключить договор с назначенной им компанией.

"В связи с этим законопроектом предлагается предусмотреть, что такой договор считается заключенным со дня принятия органом местного самоуправления решения об определении управляющей организации. При этом предлагается на орган местного самоуправления возложить обязанность в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей организации письменно уведомить всех собственников помещений в многоквартирном доме о принятии такого решения и об условиях договора управления этим домом", - говорится в пояснительной записке.

Такой подход предотвратит проблемы с содержанием дома и предоставлением коммунальных услуг, позволит избежать правового вакуума и обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания, отмечается на сайте правительства.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Лукашенко заявил, что в условиях пандемии цена на газ должна быть более гибкой
Президент Белоруссии отметил, что такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС