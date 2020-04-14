Кабмин внес в Госдуму законопроект о назначении временной управляющей компании дома

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому договор с собственниками помещений многоквартирных домов будет считаться заключенным сразу с момента назначения органами местного самоуправления временной управляющей компании. Документ, предполагающий внесение изменений в Жилищный кодекс РФ, опубликован во вторник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Органы местного самоуправления наделены полномочиями по назначению сроком до одного года временной управляющей организации в многоквартирных домах, если собственники помещений не могут сами определиться с ее выбором или конкурс признан несостоявшимся. При этом собственники по разным причинам могут не заключить договор с назначенной им компанией.

"В связи с этим законопроектом предлагается предусмотреть, что такой договор считается заключенным со дня принятия органом местного самоуправления решения об определении управляющей организации. При этом предлагается на орган местного самоуправления возложить обязанность в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей организации письменно уведомить всех собственников помещений в многоквартирном доме о принятии такого решения и об условиях договора управления этим домом", - говорится в пояснительной записке.

Такой подход предотвратит проблемы с содержанием дома и предоставлением коммунальных услуг, позволит избежать правового вакуума и обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания, отмечается на сайте правительства.