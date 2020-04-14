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"Сибур" запустил проект дополненной реальности производственных процессов на фоне пандемии

Компания зафиксировала снижение временных и экономических издержек на производственных предприятиях за счет нового проекта

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Компания "Сибур" совместно с итальянской "Брокезиа" запустила проект по дополненной реальности для улучшения сопровождения и поддержки производственных процессов. Об этом сообщила российская компания.

"Сибур" зафиксировал снижение временных и экономических издержек на производственных предприятиях за счет нового проекта. Также планируется сократить количество командировок для внутренних экспертов и внешних консультантов за счет удаленных консультаций. Компания исследует и другие решения "Брокезии" для модернизации производственных процессов и повышения эффективности бизнеса.

"Во время сложной эпидемиологической ситуации необходимость очков дополнительной реальности на предприятиях "Сибура" значительно возросла. Регулярные ремонтные работы требуют внешних консультаций, но подрядчики сейчас не могут приехать из-за границы, а в случае приезда им придется две недели провести в карантине. Благодаря технологиям дополненной реальности все внешние эксперты из Сербии, Италии, Южной Кореи, Бельгии, Франции, а также из разных регионов России на связи дистанционно", - говорится в сообщении.

О проекте

Решение B View предусматривает, что руки при работе с AR-оборудованием остаются полностью свободными, что гарантирует удобство работы и безопасность. Проект позволяет объединить техника на рабочем месте и эксперта, который может оказывать удаленную поддержку из любой точки мира. Техник, использующий очки дополненной реальности, имеет постоянный доступ к знаниям как эксперта в определенной области, так и руководству оператора, и всем необходимым инструкциям.

"B View помогает идентифицировать каждую деталь или запчасть и подсказать, как правильно их использовать. Как результат - снижение затрат на командировочные расходы и расходы на обслуживание", - говорится в сообщении.

О компании

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. "Сибур" реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.

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