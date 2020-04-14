Госдума одобрила в I чтении учет расходов на средства защиты от вируса в налоге на прибыль

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, относящий к расходам организаций при исчислении налога на прибыль траты на средства индивидуальной защиты и на тесты на коронавирус и таким образом уменьшающий сумму налога. Документ внесен правительством РФ в пакете антикризисных мер, направленных на поддержку предпринимателей.

В Налоговый кодекс предлагается внести изменения, предусматривающие, что расходы организации на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции, медицинского оборудования для диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе признаваемого амортизируемым имуществом, будут при исчислении налога на прибыль относиться к расходам, не связанным с производством и реализацией товаров, работ и услуг.

"Законопроект направлен на снижение издержек налогоплательщиков, обусловленных борьбой с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению населения необходимыми средствами защиты и профилактики в условиях распространения коронавируса. Потребуется принятие правового акта правительства РФ, предусматривающего утверждение перечня средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции и медицинского оборудования для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции, указывается в сопроводительных материалах к документу.

Предусматривается, что соответствующий документ будет утвержден через месяц после вступления законопроекта в силу.

"Поправка в Налоговый кодекс имеет точечный характер, но очень важный именно в современных условиях", - отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Предприятия, организации приобретают средства защиты - те же маски, специальное оборудование, и все эти средства, в соответствии с общим режимом налогообложения, они должны были приобретать за счет чистой прибыли. Но прибыли нет. Так вот, законопроект дает возможность относить расходы, связанные с заботой о своих сотрудниках, к затратам предприятия", - сказал он.

Макаров подчеркнул, что данной норме планируется придать обратную силу. Сейчас в законопроекте указан обычный порядок вступления закона в силу, но ко второму чтению документа будет предложено ввести его с 1 января 2020 года. "Таким образом, все то, что предприятия до сих пор приобретали, также выводится из-под налогообложения", - указал депутат.