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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты: реальные зарплаты россиян могут сократиться на 12%

В Центре стратегических разработок также сообщили, что уровень безработицы в стране может вырасти до 12,1%
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Реальные зарплаты россиян могут сократиться на 12% в 2020 году, а уровень безработицы может вырасти до 12,1%. Об этом говорится в еженедельном мониторинге состояния деловой среды в России Центра стратегических разработок (ЦСР).

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Согласно исследованию, девальвация рубля, коронавирус и падение цен на нефть - события с наибольшим отрицательным эффектом на бизнес.

"С учетом экономических ожиданий бизнеса: темп прироста реальных заработных плат в 2020 году может стать отрицательным и составить минус 12%; среднемесячная заработная плата в целом может снизиться почти на 4 000 рублей в месяц (по сравнению с 2019 годом)", - говорится в исследовании.

Отмечается, что реальные зарплаты могут снизиться до 43,5 тыс. рублей в среднем в месяц в 2020 году с 47,5 тыс. рублей в 2019 году.

Кроме того, по данным ЦСР, уровень безработицы в России может увеличиться до 12,1%. "С учетом экономических ожиданий бизнеса: уровень безработицы может увеличиться до 12,1%; наибольшее снижение численности занятых ожидается в обрабатывающих производствах (-11,4%)", - отмечается в исследовании ЦСР.

По данным аналитиков центра, общее число безработных в России в 2020 году может вырасти до 9,1 млн человек с 3,5 млн человек в 2019 году.

Опрос представителей бизнеса в рамках еженедельного всероссийского мониторинга деловой среды ЦСР проводился с 6 по 10 апреля 2020 года. В исследовании ЦСР приняли участие свыше 1300 компаний из всех отраслей экономики.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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