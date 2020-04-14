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Минсельхоз исключает возможность дефицита сельхозпродукции и продовольствия

В ходе заседания Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием участники мероприятия обсудили вопросы бесперебойного проведения весенних полевых работ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз исключает возможность дефицита сельхозпродукции и продовольствия в России. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, слова которого приводит пресс-служба министерства.

"Дмитрий Патрушев исключил возможность дефицита сельхозпродукции и продовольствия", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Минсельхозе, в ходе прошедшего заседания Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием участники мероприятия обсудили вопросы бесперебойного проведения весенних полевых работ.

В ходе мероприятия министр выразил благодарность сельхозтоваропроизводителям, которые в настоящее время наравне со многими службами обеспечивают жизнедеятельность государства. "Благодаря им российский агропромышленный комплекс даже в это непростое время демонстрирует свою силу и стабильность. Полки магазинов, наполненные качественной отечественной продукцией, дают людям уверенность в сегодняшнем дне. А техника в полях и действующие предприятия говорят о том, что проблем с сельхозпродукцией и продовольствием не было, и не должно быть завтра", - подчеркнул Дмитрий Патрушев.

На сегодняшний день посевная проходит в 40 субъектах РФ: засеяно 6,2 млн га, произведена подкормка 13,5 млн га. Вместе с тем для нескольких регионов в текущем году стоит проблема недостатка влаги, в частности для Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области. Министр дал поручение постоянно мониторить ситуацию и выполнять весь комплекс необходимых агротехнических мероприятий. Для качественного проведения сезонных работ в текущем году, по словам министра, регионам особенно важно своевременно доводить господдержку до аграриев, а также уделять внимание укомплектованности кадрами и заранее продумывать план организации рабочего процесса.

Отдельно был рассмотрен вопрос введения в Москве и Подмосковье электронных пропусков для транспорта. Как отметил Дмитрий Патрушев, в этой связи важно не допустить перебоев со своевременностью доставки продовольствия в торговые точки. Кроме того, участники заседания затронули такие темы, как взаимодействие предприятий АПК с учреждениями здравоохранения и Роспотребнадзором в условиях эпидемии коронавируса, а также обеспечение картофелем и овощами регионов Дальнего Востока и планы по их производству в 2020 году.

Теги
РоссияПатрушев, Дмитрий НиколаевичПандемия коронавируса нового типа
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