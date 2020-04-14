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В Петербурге число безработных за две недели выросло на 14%

По прогнозам эксперта, к концу апреля количество безработных в городе может увеличиться почти вдвое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Число безработных в Петербурге на сегодняшний день выросло с 14,5 тыс. до 16,5 тыс. человек. Об этом сообщила во вторник директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга Юлия Горохова на онлайн-пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"Сегодня количество безработных в Петербурге - 16,5 тыс. человек, две недели назад их было 14,5 тысячи человек. Вакансий у нас на данный момент 31,2 тыс. Порядок вакансий примерно у нас находится в этих пределах", - сказала она. Таким образом, число безработных за прошедшие две недели выросло на 13,8%.

По прогнозам Гороховой, на следующей неделе число безработных в городе может достичь 18,5 тыс. человек, а к концу апреля - 22-25 тыс. человек. Она добавила, что сейчас спросом пользуются вакансии курьеров, медицинский и IT-персонал. В то же время вакансий в гостиничной сфере и общественном питании почти нет.

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