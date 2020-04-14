Минфин 15 апреля проведет аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов России 15 апреля проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года и выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года. Об этом говорится в материалах ведомства.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, добавили в Минфине.