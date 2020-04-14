Путин 15 апреля обсудит с кабмином развитие радиоэлектронной промышленности

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 15 апреля обсудит с членами правительства развитие радиоэлектронной промышленности в 2020 году и в долгосрочной перспективе. Как сообщили во вторник в пресс-службе Кремля, мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

"Профильной темой станет развитие радиоэлектронной промышленности в 2020 году и на долгосрочную перспективу, - отмечается в сообщении. - С докладом выступят заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и глава Минпромторга России Денис Мантуров".

Также будут рассмотрены другие актуальные вопросы.