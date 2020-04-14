{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФАС призвала элеваторы не нарушать антимонопольные нормы в ходе биржевых торгов зерном

ФАС также рекомендовала элеваторам принять организационно-распорядительный акт, устанавливающий тарифы на услуги по хранению и отгрузке зерна с учетом антимонопольного законодательства

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. ФАС призвала элеваторы, на которых хранится зерно интервенционного фонда, учитывать антимонопольные нормы при заключении договоров с победителями торгов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"13 апреля 2020 года на АО "Национальная товарная биржа" стартовали торги по реализации зерна из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции. В этой связи ФАС России напомнила элеваторам, что в соответствии с практикой применения антимонопольного законодательства, подтвержденной судебными решениями, их положение может быть признано доминирующим. Соответственно, на хранителей зерна распространяются запреты, предусмотренные законом о защите конкуренции", - отмечается в сообщении.

В частности, таким хозяйствующим субъектам запрещается устанавливать и поддерживать монопольно высокую цену, навязывать контрагенту невыгодные условия договора, уклоняться от заключения договора с отдельными покупателями и создавать дискриминационные условия. За нарушение установленных запретов предусмотрен штраф, максимальный размер которого для юридических лиц составляет 15% от размера суммы выручки правонарушителя. Кроме того, ФАС России рекомендовала элеваторам принять организационно-распорядительный акт, устанавливающий тарифы на услуги по хранению и отгрузке зерна с учетом антимонопольного законодательства, и разместить этот акт на официальном сайте организации.

"Нам еще до начала биржевых торгов зерном стала поступать оперативная информация о том, что отдельные элеваторы планируют отгружать зерно интервенционного фонда победителям торгов по ценам, которые значительно превышают рыночные цены, складывающиеся в соответствующем регионе. Такие действия будут рассматриваться антимонопольными органами как злоупотребление доминирующим положением. В случае подтверждения таких фактов будут возбуждаться дела о нарушении антимонопольного законодательства и применяться меры административной ответственности", - приводятся в сообщении слова начальника управления контроля АПК ФАС России Анны Мирочиненко.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
G7 поддерживает предоставление временной отсрочки на обслуживание долга для бедных стран
Страны Группы семи также пообещали сделать все необходимое для восстановления экономического роста после пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС