ФАС призвала элеваторы не нарушать антимонопольные нормы в ходе биржевых торгов зерном

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. ФАС призвала элеваторы, на которых хранится зерно интервенционного фонда, учитывать антимонопольные нормы при заключении договоров с победителями торгов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"13 апреля 2020 года на АО "Национальная товарная биржа" стартовали торги по реализации зерна из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции. В этой связи ФАС России напомнила элеваторам, что в соответствии с практикой применения антимонопольного законодательства, подтвержденной судебными решениями, их положение может быть признано доминирующим. Соответственно, на хранителей зерна распространяются запреты, предусмотренные законом о защите конкуренции", - отмечается в сообщении.

В частности, таким хозяйствующим субъектам запрещается устанавливать и поддерживать монопольно высокую цену, навязывать контрагенту невыгодные условия договора, уклоняться от заключения договора с отдельными покупателями и создавать дискриминационные условия. За нарушение установленных запретов предусмотрен штраф, максимальный размер которого для юридических лиц составляет 15% от размера суммы выручки правонарушителя. Кроме того, ФАС России рекомендовала элеваторам принять организационно-распорядительный акт, устанавливающий тарифы на услуги по хранению и отгрузке зерна с учетом антимонопольного законодательства, и разместить этот акт на официальном сайте организации.

"Нам еще до начала биржевых торгов зерном стала поступать оперативная информация о том, что отдельные элеваторы планируют отгружать зерно интервенционного фонда победителям торгов по ценам, которые значительно превышают рыночные цены, складывающиеся в соответствующем регионе. Такие действия будут рассматриваться антимонопольными органами как злоупотребление доминирующим положением. В случае подтверждения таких фактов будут возбуждаться дела о нарушении антимонопольного законодательства и применяться меры административной ответственности", - приводятся в сообщении слова начальника управления контроля АПК ФАС России Анны Мирочиненко.