Турбизнес и отельеры просят кабмин дать возможность не возвращать деньги за бронь

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Союз туризма и гостеприимства (СТГ, более 3000 предприятий) направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать возможность туроператорам, турфирмам и гостиницам не возвращать средства гражданам за несостоявшуюся поездку или размещение с 9 марта по 30 сентября 2020 года. Отрасль просит заменить возврат ваучерами, которыми можно будет воспользоваться до конца 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе "Деловой России".

"Среди прочего СТГ предлагает предоставить гостиницам и иным средствам размещения, туроператорам и турагентствам права использовать средства за несостоявшуюся поездку или аннулированный тур/размещение, приходящиеся на период с 09.03.20 по 30.09.20, на оказание аналогичной услуги в 2021 году (предоставив потребителю вместо возврата денежных средств ваучер, которым можно воспользоваться до 31.12.2021), или отсрочку возврата денежных средств на период после января 2021 года", - говорится в сообщении.

При этом перед принятием решения о финансовой поддержке туроператоров предлагается провести проверку поступления зарубежным отелям оплат по туристическим путевкам от российских туроператоров, пояснила член генсовета "Деловой России" Наталья Изюмова.

Ранее в союзе сообщали, что меры поддержки, предложенные правительством РФ, несоизмеримы с оборотами отрасли российского гостеприимства, туризма и общественного питания, вследствие чего не дадут ощутимого результата и приведут к закрытию большинства предприятий отрасли уже в июне текущего года.

В первую очередь в союзе предлагали предоставить субсидирование заработной платы сотрудников до 60% от фактической, но не более 40 тыс. рублей. Либо предоставить отрасли кредиты с нулевой процентной ставкой в размере полной заработной платы с возвратом, начиная с января 2021 до января 2023 года.