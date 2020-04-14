ВТБ не будет проводить годовое общее собрание акционеров 3 июня

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Совет директоров принял решение не проводить годовое собрание акционеров 3 июня 2020 года. Об этом говорится в сообщении банка на сайте раскрытия информации.

Уточняется, что такое решение было принято в связи с распространением в России коронавирусной инфекции.

В пресс-службе кредитной организации отметили, что новые даты годового общего собрания акционеров и составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, будут установлены отдельными решениями набсовета. В банке также напомнили, что в соответствии с действующим законодательством годовое собрание акционеров в этом году должно быть проведено не позднее 30 сентября.

В начале марта наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о созыве 3 июня 2020 года годового собрания акционеров. Однако 9 апреля Банк России рекомендовал финансовым организациям провести годовые собрания акционеров, на которых будет рассмотрен вопрос выплаты дивидендов за 2019 год, в конце августа - сентябре 2020 года. По мнению регулятора, перенос срока годового собрания предоставит дополнительное время для должной подготовки к нему, в том числе завершения составления и аудита годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО, в условиях вынужденных ограничительных мер.