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Российский рынок акций закрылся слабым ростом основных индексов

Курс доллара на Московской бирже уменьшился до 73,125 рубля, курс евро - до 80,195 рубля

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,11%, до 2631,83 пункта, индекс РТС увеличился на 0,73%, до 1133,23 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже на 19:00 мск уменьшился на 0,66%, до 73,125 рубkz, курс евро - на 0,17%, до 80,195 рубkz. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 гjlf на бирже ICE в Лондоне снизилась на 6% - до $29,92 за баррель.

Российский фондовый рынок торговался на противоречивом внешнем фоне, полагает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. "Покупкам наших акций способствовала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы росли до 2%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 выросли на 1,5% и 1,9% соответственно. При этом ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район $30, поддержала продажи на российском рынке", - считает эксперт.

Аутсайдерами торгов стали акции "Татнефти" и "Лукойла", упавшие на 6,3% и 3,8% соответственно. Лучше рынка торговались "Полюс" и "Норильский никель", прибавившие более 2,5%.

"Внешний фон был умеренно позитивным, экспорт и импорт КНР в марте, согласно вышедшей сегодня статистике, упали существенно меньше, чем прогнозировалось. В то же время вирусное давление на экономику США и европейских стран осталось серьезным, о переломе ситуации в глобальном масштабе пока речи не идет", - добавил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Прогноз по рынку

Внимание рынков 15 апреля будет обращено уже на статистику США за прошедший месяц - на базовый индекс, объем розничных продаж и промпроизводство. В этот же день будут опубликованы недельные изменения запасов сырой нефти в США от EIA, отметил Александр Бахтин.

Также 15 апреля должны состояться переговоры министров финансов и управляющих центробанков стран G20 по теме коронавируса, а в США в рамках сезона корпоративных отчетностей за I квартал финансовые результаты представят Bank of America Corp, Citigroup Inc, Charles Schwab Corp, Goldman Sachs, UnitedHealth Group. В России "Детский мир" и НЛМК опубликуют свои операционные результаты за I квартал 2020 года, добавил эксперт.

По ожиданиям "БКС Премьер", индекс Мосбиржи 15 апреля будет формироваться в пределах 2610-2680 пунктов, курс доллара к рублю - 72-74 рубля.

По мнению аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Александра Осина, шансы роста рынка преобладают. Целевые диапазоны закрытия ИК "Фридом финанс" на 15 апреля для индекса Мосбиржи и курса доллара к рублю составляют 2630 -2700 пунктов и 72,15-73,35 рубля соответственно.

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