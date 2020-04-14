{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Торги на Миланской бирже возобновились после пасхальных каникул падением основного индекса

Индекс FTSE MIB опустился на 0,36%

РИМ, 14 апреля. /ТАСС/. Первый день торгов на Миланской бирже после пасхальной паузы завершился в небольшом отрицательном поле. Как указывается во вторник на сайте фондовой площадки, основной индекс FTSE MIB опустился на 0,36% до 17 558 пунктов.

При этом в начале дня торги начались с небольшого роста, который не превысил 1%. В основном упали в цене акции банковских институтов, что негативно сказалось на итогах торгов. Unicredit потерял 5,5%, Intesa - 3%, Ubi -1,8%.

Общую негативную картину скрасили успехи биотехнологической компании Diasorin, чьи котировки выросли на 4,9% (до €140 за акцию) после объявления о скором выпуске серологического теста на наличие антител к коронавирусу. В течение дня ее котировки повышались на 12%. Специалисты обещали завершить его разработку и подготовку к применению до конца этого месяца.

Как подсчитали экономисты, с 20 февраля Миланская биржа потеряла 30%, а наибольшее падение в течение месяца достигало 41%. Спред (разница стоимости ценных бумаг Италии и Германии и процент за обслуживание внешней государственной задолженности) установился на уровне выше 200 пунктов и составил 216 пунктов после закрытия торгов во вторник.

Теги
Италия
Реклама на ТАСС
Мировые цены на нефть
Минэнерго США обсуждает с девятью компаниями аренду емкостей для хранения "лишней" нефти
По данным агентства Bloomberg, таким образом администрация США стремится помочь компаниям справиться с избытком нефти на рынке, возникшем из-за сокращения ее потребления в период пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС