Торги на Миланской бирже возобновились после пасхальных каникул падением основного индекса

РИМ, 14 апреля. /ТАСС/. Первый день торгов на Миланской бирже после пасхальной паузы завершился в небольшом отрицательном поле. Как указывается во вторник на сайте фондовой площадки, основной индекс FTSE MIB опустился на 0,36% до 17 558 пунктов.

При этом в начале дня торги начались с небольшого роста, который не превысил 1%. В основном упали в цене акции банковских институтов, что негативно сказалось на итогах торгов. Unicredit потерял 5,5%, Intesa - 3%, Ubi -1,8%.

Общую негативную картину скрасили успехи биотехнологической компании Diasorin, чьи котировки выросли на 4,9% (до €140 за акцию) после объявления о скором выпуске серологического теста на наличие антител к коронавирусу. В течение дня ее котировки повышались на 12%. Специалисты обещали завершить его разработку и подготовку к применению до конца этого месяца.

Как подсчитали экономисты, с 20 февраля Миланская биржа потеряла 30%, а наибольшее падение в течение месяца достигало 41%. Спред (разница стоимости ценных бумаг Италии и Германии и процент за обслуживание внешней государственной задолженности) установился на уровне выше 200 пунктов и составил 216 пунктов после закрытия торгов во вторник.