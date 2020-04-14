Эксперт: после окончания кредитных каникул могут вырасти долги по кредитным картам

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Просроченная задолженность по кредитным картам в РФ может увеличиться после окончания кредитных каникул, которые ЦБ ввел для помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

Президент России Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах на время пандемии коронавируса. Каникулами сроком на полгода смогут воспользоваться физлица или индивидуальные предприниматели, чей доход снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Малый и средний бизнес пострадавших от пандемии отраслей также может получить каникулы. Такая мера поддержки будет действовать до 30 сентября 2020 года.

"Кредитные каникулы, закон о предоставлении которых принят в апреле, позволят поддержать качество ссудной задолженности по картам в ближайшие полгода. Установленный максимальный размер задолженности по картам - 100 тыс. рублей - достаточен для того, чтобы большинство заемщиков смогли воспользоваться опцией отсрочки платежей. Однако после окончания каникул мы, скорее всего, увидим рост просроченной задолженности по картам, поскольку не всем заемщикам удастся восстановить финансовое положение за этот срок с учетом значительной просадки экономики в условиях пандемии и падения нефтяных цен", - сказала Щурихина.