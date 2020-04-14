Мишустин поручил МЭР и Минфину проанализировать практику работы венчурных фондов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минфину до 10 июня проанализировать практику создания и работы венчурных фондов госкорпораций и компаний с госучастием. Текст поручения опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Минэкономразвития России и Минфину России с учетом ранее данных поручений проанализировать практику создания и работы специальных подразделений и венчурных фондов государственных корпораций и компаний с государственным участием, а также иных инструментов, применяемых такими компаниями в целях финансирования развития высоких технологий. Срок - 10 июня 2020 года", - говорится в документе.

Кроме того, поручено до 10 июня Минэкономразвития и Минфину совместно с Банком России и Управляющей компанией Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) представить предложения по созданию механизмов для увеличения инвестиций госкомпаний в венчурные фонды. В частности, правительство предлагает изучить возможность вложения средств в иные венчурные фонды, а также создания совместных венчурных фондов.

Также до 10 июня Минэкономразвития и Минфин совместно с Банком России и РФПИ проработают вопрос повышения защиты инвесторов, которые вкладывают средства в закрытые паевые инвестиционные фонды, финансирующие проекты на территории России, в том числе в специальных административных районах.

Также Мишустин поручил Минфину, Минтруду и Минэкономразвития проработать вопрос о возможности размещения средств пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами в фонды прямых и венчурных инвестиций.

Указания направлены на выполнение перечня поручений президента по итогам встречи с ведущими российскими инвесторами 11 марта.