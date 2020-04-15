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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп и Макрон обсудили подготовку к конференции G7 и восстановление экономики

Стороны также рассмотрели важные региональные вопросы

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном обсудил предстоящую видеоконференцию "семерки" и перспективы восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

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"Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили усилия по борьбе с коронавирусом и [перспективы] открытия мировых экономик, - отмечается в тексте. - Стороны рассмотрели и предстоящую видеоконференцию лидеров "семерки", а также важные региональные и двусторонние вопросы".

Как сообщило во вторник агентство Reuters, Трамп намерен 16 апреля в режиме видеоконференции обсудить с остальными лидерами Группы семи (G7) меры борьбы с пандемией.

Теги
СШАФранцияТрамп, ДональдМакрон, ЭмманюэльПандемия коронавируса нового типа
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