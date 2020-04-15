WP: в США задержат выплату помощи гражданам из-за печати на чеках имени Трампа

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Предоставляемые американским гражданам чеки в размере $1,2 тыс. на человека в рамках пакета стимулирующих экономику мер будут подписаны президентом страны Дональдом Трампом. Как сообщила во вторник газета The Washington Post , размещение имени главы Белого дома задержит выплаты на несколько дней.

"Министерство финансов распорядилось напечатать имя президента на чеках Служба внутренних доходов [налоговое ведомство], что может замедлить процесс доставки на несколько дней", - цитирует издание представителя налогового ведомства высокого ранга. Надпись "Президент Дональд Трамп" появится в левой части чека.

При этом Минфин США опроверг возможные задержки в выплатах. "Согласно трем источникам в администрации, Дональд Трамп в частном порядке предложил министру финансов Стивену Мнучину, курирующему Службу внутренних доходов, подписать чеки, - говорится в статье. - Это еще одно свидетельство попыток Трампа решить проблему пандемии [коронавируса] политическими средствами".

Как сообщило в понедельник Министерство финансов США, выплаты получат более чем 80 млн граждан. Большая часть операций должна быть произведена к 15 апреля.

Президент США подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям.