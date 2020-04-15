WP: в США задержат выплату помощи гражданам из-за печати на чеках имени Трампа

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Предоставляемые американским гражданам чеки в размере $1,2 тыс. на человека в рамках пакета стимулирующих экономику мер будут подписаны президентом страны Дональдом Трампом. Как сообщила во вторник газета The Washington Post, размещение имени главы Белого дома задержит выплаты на несколько дней.
"Министерство финансов распорядилось напечатать имя президента на чеках Служба внутренних доходов [налоговое ведомство], что может замедлить процесс доставки на несколько дней", - цитирует издание представителя налогового ведомства высокого ранга. Надпись "Президент Дональд Трамп" появится в левой части чека.
При этом Минфин США опроверг возможные задержки в выплатах. "Согласно трем источникам в администрации, Дональд Трамп в частном порядке предложил министру финансов Стивену Мнучину, курирующему Службу внутренних доходов, подписать чеки, - говорится в статье. - Это еще одно свидетельство попыток Трампа решить проблему пандемии [коронавируса] политическими средствами".
Как сообщило в понедельник Министерство финансов США, выплаты получат более чем 80 млн граждан. Большая часть операций должна быть произведена к 15 апреля.
Президент США подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям.