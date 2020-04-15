На Чукотке расширен список системообразующих предприятий

АНАДЫРЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Губернатор Чукотки Роман Копин внес изменения в перечень системообразующих предприятий округа, включив в него коммунальное хозяйство и организации, занимающиеся розничной торговлей, сообщается в среду на официальной странице департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в сети Instagram.

"Учитывая предложения местных властей, в перечень системообразующих предприятий Чукотки попали три организации: МУП "Городское коммунальное хозяйство", ООО "Берингов пролив" и ООО "Залив Креста". Теперь в этом списке 26 позиций", - говорится в сообщении.

МУП ГО Анадырь "Городское коммунальное хозяйство" - ресурсоснабжающая и управляющая организация. Предприятие ведет свою хозяйственную деятельность в сфере жизнеобеспечения города. Основной вид деятельности ООО "Берингов пролив" - торговля пищевыми продуктами и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Розничной торговлей занимается и ООО "Залив Креста".

Cистемообразующие предприятия - это организации, которые оказывают влияние на социальную и экономическую стабильность муниципального образования или всего субъекта. Среди других подобных предприятий Чукотки - организации в сфере строительства, горнодобывающей промышленности, фармацевтической деятельности и воздушного транспорта, например ООО "Сибнефть-Чукотка", ООО "Чукотская оптовая торговля", ООО "Чукотфармация", ГУП "Чукотавиа" и другие.

В середине апреля правительство России планирует утвердить список системообразующих предприятий. Он формируется на основании предложений профильных министерств, а также на основании информации об обороте предприятий и численности сотрудников. В настоящее время документ дорабатывается при участии региональных властей всех субъектов РФ.