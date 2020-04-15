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Пандемия коронавируса нового типа

В Астраханской области судостроительные заводы возобновили работу

Деятельность судостроителей была приостановлена на 18 дней из-за ситуации с коронавирусом

АСТРАХАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Судостроительные заводы "Лотос" и "Красные Баррикады" (входят в состав объединенной судостроительной корпорации), находящиеся в Астраханской области, вернулись к работе после 18 дней простоя. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС).

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"Астраханские верфи возобновили производственную деятельность, около 3% сотрудников продолжили рабочую деятельность "на удаленке". В целом предприятия запущены в штатном режиме с соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований", - сказали в пресс-службе ЮЦСС.

Сотрудникам в возрасте старше 65 лет срок нерабочих дней продлили до 30 апреля. Остальных рабочих обеспечили средствами индивидуальной защиты - медицинскими масками, кожными антисептиками. На контрольно-пропускных пунктах измеряется температура, помещения и транспортные средства моются дезинфицирующими средствами, между работниками, по возможности, соблюдается дистанция в 1,5 метра, уточнили в компании.

Верфи приостанавливали деятельность с 27 марта в связи с эпидемиологической обстановкой и распоряжением о нерабочих днях.

Судостроительный завод "Лотос" является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов. Завод "Красные Баррикады" строит плавучие морские буровые установки, платформы, а также специализируется на судах различного назначения. Верфи "Лотос" и "Красные Баррикады" выполняют заказы на строительство первого в России круизного лайнера "Петр Великий", четырех танкеров-химовозов проектов 00216М и RST 25/7, двух теплоходов проекта ПКС180 и сухогруза RSD 49.

Теги
РоссияАстраханская областьПандемия коронавируса нового типа
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