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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 81 рубля

Курс доллара достиг 74,06 рубля
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Курс евро в ходе торгов Московской биржи вырос на 1,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 81,01 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 12:45 мск курс евро замедлил рост и находится на уровне 80,94 рубля (+1%), а курс доллара достиг 74,06 рубля (+1,4%).

Ослабление российской валюты происходит на фоне падения нефтяных котировок. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала на 4,6% к уровню закрытия предыдущих торгов - до $28,25 за баррель, а сорт нефти WTI дешевеет на 3,5% - до $26,45 за баррель.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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