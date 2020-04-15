Вылов рыбы из Каспийского моря запретили на два месяца из-за начала нерестового периода

МАХАЧКАЛА, 15 апреля. /ТАСС/. Полный запрет на спортивно-любительский вылов рыбы из Каспийского моря вводится с 15 апреля по 15 июня в связи с началом нерестового периода, сообщили журналистам в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

"С 15 апреля по 15 июня согласно правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна вводится полный запрет на любительское и спортивное рыболовство во всех водных объектах региона. Это значит, что ловить рыбу запрещено всеми орудиями лова на всех водоемах Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики и Республики Ингушетия", - сообщили в управлении.

Как отмечается, связано это с тем, что рыба из Каспийского моря на нерест заходит во внутренние водоемы, образует там скопления и становится наиболее уязвимой.

В пресс-службе напомнили, что за нарушение правил рыболовства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. "Административная ответственность предусмотрена ст. 8.37 КоАП РФ и предполагает штраф в размере от 2000 рублей. Нарушителю, если он использовал орудия массового истребления ВБР, грозит уголовная ответственность, предусмотренная статьями 256 и 258.1 УК РФ", - сообщили в управлении.

Во время нерестового периода Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства будет проводить регулярные рейдовые мероприятия на водоемах всех пяти республик.