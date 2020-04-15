Мишустин поручил предусмотреть увеличение резервного фонда правительства на 1 млрд рублей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину предусмотреть увеличение объема резервного фонда правительства на 1,02 млрд руб. в текущем году за счет бюджетных ассигнований, невостребованных по другим направлениям. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале официальных правовых актов.

"Минфину России внести в установленном порядке к 2020 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году на 1,02 млрд рублей за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2020 год на предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ, по которым на 15 февраля 2020 г. отсутствуют соглашения, заключенные между главным распорядителем средств федерального бюджета, осуществляющим предоставление указанных субсидий, и органами государственной власти соответствующих субъектов РФ - получателями указанных субсидий", - говорится в документе.

В числе этих субсидий, в частности, ассигнования в размере 571 млн руб. для Минсельхоза, 82 млн руб. для Росрыболовства, 32 млн руб. для Росавтодора, 55 млн руб. для Минздрава, 6,2 млн руб. для Росводресурсов, 2 млн руб. для Минпросвещения, 2 млн руб. для Минэкономразвития.