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Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска 26229 на 34,855 млрд рублей

Спрос составил 68,231 млрд рублей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года на сумму 34,855 млрд рублей, сообщается в материалах министерства.

Спрос на аукционе достиг 68,231 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 103,185% от номинала. Выручка от размещения - 36,968 млрд рублей, средневзвешенная доходность - 6,56% годовых.

Минфин РФ вторую неделю подряд размещает на аукционах облигации федерального займа после приостановки аукционов в марте на фоне обвала цен на нефть, падения рубля и волатильности на мировых рынках.

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