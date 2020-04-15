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ЦБ понизил прогноз профицита ликвидности на 2020 год

Прогноз понижен до 2,1-2,7 трлн рублей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Банк России понизил прогноз профицита ликвидности на конец 2020 года до 2,1-2,7 трлн рублей с 3,4-3,9 трлн рублей, сообщается в материалах регулятора.

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года снижен с уровня 3,4-3,9 до уровня 2,1-2,7 трлн рублей. Это учитывает уточнение прогноза объема наличных денег в обращении, временную приостановку проведения отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила, а также приостановку покупки золота на внутреннем рынке драгоценных металлов", - отметил ЦБ.

Профицит ликвидности в марте снизился на 1,5 трлн рублей до 2,3 трлн рублей. "Отток ликвидности из банков был связан с ростом спроса на наличные деньги. Так, за март их объем в обращении вырос", - пояснил регулятор. В Банк России указали, что влияние операций, связанных с продажей правительству РФ акций ПАО "Сбербанк", будет отражено в прогнозе ликвидности после обновления макроэкономического прогноза ЦБ РФ.

В Банке России также сообщили, что стоимость валютной ликвидности остается на относительно низких уровнях на фоне ее высоких запасов в банках РФ.

"Высокий запас валютной ликвидности в российском банковском секторе, накопленный в 2018-2019 годах, также оказывает поддержку, вследствие чего стоимость валютной ликвидности остается на уровнях заметно ниже, чем в середине 2018 года", - отмечает ЦБ.

В материалах регулятора поясняется, что в тот период наблюдалась высокая стоимость валютных заимствований на российском рынке в результате низкого предложения валюты со стороны крупных российских банков в условиях относительно низких запасов валютной ликвидности.

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