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Пандемия коронавируса нового типа

МВФ: пандемия вызовет значительное увеличение госдолга в странах мира в 2020 году

Специалисты фонда прогнозируют, что мировой долг увеличится на 13 процентных пунктов и достигнет 96,4% ВВП в 2020 году

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания приведет к значительному ухудшению налогово-бюджетной ситуации практически во всех странах мира. Такие прогнозы содержатся в обнародованном в среду докладе о состоянии налогово-бюджетной сферы Международного валютного фонда (МВФ).

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"Вспышка COVID-19 и ее финансовые и экономические последствия вызовут значительное увеличение дефицитов бюджета и коэффициентов государственной задолженности. Из-за спада производства доходы бюджета упадут еще стремительнее", - говорится в документе. "Учитывая те меры, которые предпринимались до сих пор, сальдо государственных бюджетов в 2020 году, как ожидается, ухудшится практически во всех странах", - подчеркивают экономисты.

Сильнее всего эта тенденция проявится в развитых странах, отмечают в фонде. "В целом дефицит бюджетов, как ожидается, будет увеличиваться больше в развитых экономиках, что частично отражает тот факт, что, согласно прогнозам, снижение роста экономики будет сильнее наблюдаться в развитых странах, нежели в быстроразвивающихся и развивающихся", - отмечается в докладе.

"Мировой долг увеличится на 13 процентных пунктов и достигнет 96,4% ВВП в 2020 году", - прогнозируют специалисты фонда. При этом в развитых странах, согласно их подсчетам, этот показатель составит 122,4% ВВП, в том числе 131,1% ВВП в США, 97,4% ВВП в зоне евро, 251,9% ВВП в Японии, 95,7% ВВП в Великобритании и 109,5% ВВП в Канаде. В быстроразвивающихся странах и странах со средним уровнем дохода госдолг достигнет 62% ВВП, в том числе 17,9% ВВП в России и 64,9% ВВП в Китае. В развивающихся странах с низким уровнем дохода показатель составит 47,4% ВВП.

"Необходимые расходы на здравоохранение, а также налоговые меры и расходы для поддержки населения и компаний также повлекут за собой прямые налогово-бюджетные издержки, которые в настоящий момент оцениваются в $3,3 триллиона во всем мире", - отмечает МВФ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему времени новым коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 120 тыс. умерли. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, которые сказались на функционировании экономики.

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Пандемия коронавируса нового типа
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